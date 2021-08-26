 
مباشر
عاجل
ذبيح الله مجاهد لـRT: هناك تهديدات حقيقية بأن تقوم عناصر إرهابية مثل "داعش" بمهاجمة مطار كابل

بيسكوف: روسيا معنية في أن يعم السلام في أفغانستان

أخبار العالم

بيسكوف: روسيا معنية في أن يعم السلام في أفغانستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r55n

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن روسيا معنية ويهمها كثيرا أن يعم السلام في أفغانستان.

وشدد ممثل الكرملين، على أن روسيا معنية كذلك باستقرار الوضع في هذه الدولة، وفي توقف إنتاج المخدرات هناك.  

إقرأ المزيد
ماذا تعني سيطرة طالبان على تجارة الأفيون غير المشروعة في أفغانستان؟
ماذا تعني سيطرة طالبان على تجارة الأفيون غير المشروعة في أفغانستان؟

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم: "روسيا معنية بالسلام في أفغانستان. وروسيا مهتمة بانتشار الاستقرار في أفغانستان. وروسيا معنية بأن يحصل الشعب الأفغاني أخيرا على السلام والأمن".

وأشار بيسكوف، إلى أن روسيا، "ترغب في أن يتوقف جريان أنهار وبحار المواد المخدرة والأفيون في أفغانستان، وأن يتوقف توجهها إلى مختلف انحاء العالم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا