بيسكوف: روسيا معنية في أن يعم السلام في أفغانستان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن روسيا معنية ويهمها كثيرا أن يعم السلام في أفغانستان.

وشدد ممثل الكرملين، على أن روسيا معنية كذلك باستقرار الوضع في هذه الدولة، وفي توقف إنتاج المخدرات هناك.

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وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم: "روسيا معنية بالسلام في أفغانستان. وروسيا مهتمة بانتشار الاستقرار في أفغانستان. وروسيا معنية بأن يحصل الشعب الأفغاني أخيرا على السلام والأمن".

وأشار بيسكوف، إلى أن روسيا، "ترغب في أن يتوقف جريان أنهار وبحار المواد المخدرة والأفيون في أفغانستان، وأن يتوقف توجهها إلى مختلف انحاء العالم".

المصدر: نوفوستي