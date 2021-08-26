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بيسكوف يعلق على إمكانية اعتراف روسيا بطالبان

أخبار العالم

بيسكوف يعلق على إمكانية اعتراف روسيا بطالبان
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن روسيا لم تعترف حتى الآن بحركة طالبان، التي بحكم الأمر الواقع، سيطرت على معظم أراضي أفغانستان.

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون لم تعترف روسيا بعد بحركة طالبان. وقد قلنا سابقا، إن روسيا تتابع عن كثب تطور الوضع في أفغانستان، ونعتقد بالفعل أن طالبان تهيمن على أفغانستان في الوقت الراهن".

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وتابع بيسكوف القول: "وصول طالبان إلى السلطة واستيلاؤها على معظم أراضي أفغانستان، بات أمرا واقعا فعلا".

المصدر: نوفوستي

 

 

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