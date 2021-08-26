بيسكوف يعلق على إمكانية اعتراف روسيا بطالبان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن روسيا لم تعترف حتى الآن بحركة طالبان، التي بحكم الأمر الواقع، سيطرت على معظم أراضي أفغانستان.

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون لم تعترف روسيا بعد بحركة طالبان. وقد قلنا سابقا، إن روسيا تتابع عن كثب تطور الوضع في أفغانستان، ونعتقد بالفعل أن طالبان تهيمن على أفغانستان في الوقت الراهن".

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وتابع بيسكوف القول: "وصول طالبان إلى السلطة واستيلاؤها على معظم أراضي أفغانستان، بات أمرا واقعا فعلا".

المصدر: نوفوستي