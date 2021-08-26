 
مباشر
عاجل
ذبيح الله مجاهد لـRT: هناك تهديدات حقيقية بأن تقوم عناصر إرهابية مثل "داعش" بمهاجمة مطار كابل

الإعلام الإسرائيلي: الرجل الذي قتل طعنا في المغرب إسرائيلي

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي: الرجل الذي قتل طعنا في المغرب إسرائيلي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r558

ذكرت موقع ynet الإسرائيلي أن الرجل الذي قتل طعنا في مدينة طنجة المغربية مساء يوم أمس الأربعاء، هو إسرائيلي. وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلامية مغربية أنه مواطن يعتنق اليهودية.

وقال الموقع إن الرجل يمتلك مطعما في المدينة وعندما أحضر الطعام لشخص مشرد، قام الأخير بمهاجمته فجأة، مشيرا إلى أن الشرطة المحلية فتخت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك دافع معاد للسامية وراء الهجوم، وقيل إنها ألقت القبض على المشتبه به.

وتعمل وزارة الخارجية والوحدة الدولية في "زاكا - مجموعة إسرائيلية للاستجابة للطوارئ" على نقل جثة الرجل وإحضاره لدفنه في إسرائيل.

المصدر: ynet

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا