الإعلام الإسرائيلي: الرجل الذي قتل طعنا في المغرب إسرائيلي

ذكرت موقع ynet الإسرائيلي أن الرجل الذي قتل طعنا في مدينة طنجة المغربية مساء يوم أمس الأربعاء، هو إسرائيلي. وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلامية مغربية أنه مواطن يعتنق اليهودية.

وقال الموقع إن الرجل يمتلك مطعما في المدينة وعندما أحضر الطعام لشخص مشرد، قام الأخير بمهاجمته فجأة، مشيرا إلى أن الشرطة المحلية فتخت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك دافع معاد للسامية وراء الهجوم، وقيل إنها ألقت القبض على المشتبه به.

وتعمل وزارة الخارجية والوحدة الدولية في "زاكا - مجموعة إسرائيلية للاستجابة للطوارئ" على نقل جثة الرجل وإحضاره لدفنه في إسرائيل.

المصدر: ynet