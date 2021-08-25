السفارة الأمريكية تنصح الأمريكيين عند بوابات مطار كابل بالمغادرة على الفور

وجهت السفارة الأمريكية في أفغانستان، فجر الخميس، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار العاصمة كابل.

وأوضحت السفارة في بيان أنها تنصح الأمريكيين عند بوابات مطار كابل بالمغادرة "على الفور".

وفي خلال عشرة أيام انقضت منذ استيلاء حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها واحدة من أكبر عمليات الإجلاء الجوي على الإطلاق وأخرجت أكثر من 88 ألفا، فيما قال الجيش الأمريكي إن وتيرة إقلاع الطائرات تقترب من رحلة كل 39 دقيقة.

وقالت "طالبان" في وقت سابق إنه يتعين الانتهاء من جميع عمليات إجلاء الأجانب من البلاد بحلول 31 أغسطس، وطلبت من واشنطن التوقف عن حث الأفغان من أصحاب المهارات العالية على مغادرة البلاد.

وسعت "طالبان" إلى طمأنة آلاف الأفغان المحتشدين في مطار كابل أملا في استقلال رحلات الإجلاء بالقول إنه ليس هناك ما يخافون منه وإن عليهم الذهاب لديارهم.

المصدر: "رويترز"