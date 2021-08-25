السفير الروسي في أفغانستان: "طالبان" اتخذت خطوات مشجعة بحق الطائفة الشيعية وبدأت بحمايتهم

اعتبر السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، أن الخطوات الأولى التي اتخذتها حركة "طالبان" تجاه الطائفة الشيعية في البلاد "مشجعة".

وقال جيرنوف، في حديث لقناة "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب"، الأربعاء: "خطواتهم الأولى تجاه الشيعة مشجعة... يوم 19 أغسطس كان أتباع الشيعة في كابل ومدن أخرى كثيرة في أفغانستان يحتفلون بعيدهم الديني عاشوراء ولأول مرة منذ 20 عاما لم يضرهم أحد، لم يفجرهم ولم يقتلهم ولم يطلق النار عليهم، أما طالبان فبالعكس وضعوا المسيرة تحت الحماية في إجراء تحسبي".

وأشار جيرنوف إلى أن تعامل "طالبان" مع الشيعة "اختبار عبثي"، مبينا: "النقطة الأهم تتمثل في أن عناصر طالبان تمكنوا من حماية الشيعة هذه المرة من الهجمات المحتملة من قبل داعش، ما يعني أن طالبان تمسك بهم بإحكام ولا تسمح لهم بالظهور في المدن الكبيرة التي جرت فيها هذه المسيرات والفعاليات".

ولفت إلى أن عناصر "داعش" هم من نفذوا سابقا بالدرجة الأولى الهجمات الإرهابية على الشيعة المحليين حيث كان يمكنهم الدخول إلى كابل وقتل 50 من أتباع هذه الطائفة.

المصدر: وكالات روسية