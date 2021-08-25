سيدني تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات كورونا

سجلت مدينة سيدني الأسترالية زيادة قياسية في الإصابات اليومية بكورونا، الأمر الذي فرض ضغوطا على القطاع الصحي، الذي دعا إلى تسريع وتيرة التطعيم للحد من معدل دخول المستشفيات.

وسجلت منطقة سيدني الكبرى 838 إصابة جديدة لتتجاوز بذلك العدد القياسي المسجل في الولاية بأسرها، الأحد، وبلغ 830. وتم رصد نحو 85 في المئة من الإصابات الجديدة بالولاية في سيدني الكبرى.

ورغم فرض عزل عام لمدة شهرين في سيدني، سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 919 إصابة جديدة وسط تزايد تفشي السلالة "دلتا" شديدة العدوى، مما رفع عدد الإصابات اليومية في أستراليا إلى مستوى قياسي أدنى من الألف بقليل.

وعلى الرغم من تفشي السلالة "دلتا" في الآونة الأخيرة، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا في أستراليا لا تزال منخفضة نسبيا، إذ سجلت ما يزيد قليلا على 46600 إصابة و986 وفاة. وزادت الوفيات جراء أحدث تفش إلى 76 وإن كان معدل الوفاة تباطأ مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت ولاية كوينزلاند التي لا ينتشر بها الفيروس أنها ستعلق الوصول من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية لأسبوعين اعتبارا من يوم الأربعاء، للمساهمة في تخفيف الضغط على نظام الحجر الصحي في الفنادق لديها.

المصدر: "رويترز"