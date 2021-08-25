روسيا تتوقع إبرام العقد الثاني لتصدير "إس-400" إلى تركيا العام الجاري
Reuters Vitaly Nevar
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أعلنت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بالصادرات العسكرية الروسية أنها تتوقع إبرام عقد ثان لتصدير منظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى تركيا في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وقال المدير العام لـ"روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، للصحفيين اليوم الأربعاء: "نتوقع إبرام العقد الثاني بشأن تصدير "إس-400" إلى تركيا في العام الجاري".
وسبق أن أبرمت موسكو وأنقرة في عام 2017 عقدا صدر بموجبه الجانب الروسي إلى تركيا في عام 2019 فوجا من صواريخ "إس-400".
ورفضت تركيا التخلي عن نيتها اقتناء "إس-400" على الرغم من الضغوطات الملموسة التي مارستها عليها حليفتها في الناتو الولايات المتحدة.
المصدر: "نوفوستي"