روسيا تتوقع إبرام العقد الثاني لتصدير "إس-400" إلى تركيا العام الجاري

أعلنت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بالصادرات العسكرية الروسية أنها تتوقع إبرام عقد ثان لتصدير منظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى تركيا في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وقال المدير العام لـ"روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، للصحفيين اليوم الأربعاء: "نتوقع إبرام العقد الثاني بشأن تصدير "إس-400" إلى تركيا في العام الجاري".

وسبق أن أبرمت موسكو وأنقرة في عام 2017 عقدا صدر بموجبه الجانب الروسي إلى تركيا في عام 2019 فوجا من صواريخ "إس-400".

ورفضت تركيا التخلي عن نيتها اقتناء "إس-400" على الرغم من الضغوطات الملموسة التي مارستها عليها حليفتها في الناتو الولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"