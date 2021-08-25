الكرملين: خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في أفغانستان وأمن رعايا روسيا على سلم أولوياتنا

أعلنت الرئاسة الروسية أنها تبذل قصارى الجهد بغية ضمان أمن مواطني البلاد الذين لا يزالوا موجودين حاليا في أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" عليها بالكامل تقريبا مؤخرا.

وأقر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الوضع في أفغانستان "لا يزال متوترا للغاية"، مؤكدا أن روسيا "تتابع عن كثب بقلق مستمر" التطورات في هذا البلد.

وتابع: "لا يزال أمن المواطنين الروس على سلم الأولويات، وسيتم اتخاذ كل ما يلزم لضمانه".

وحذر بيسكوف من أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في أفغانستان، مشيرا إلى وجود عناصر لتنظيم "داعش" في أراضي هذا البلد، إلى جانب "طالبان" المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا أيضا.

وأشار المتحدث إلى أن روسيا ترصد وتحلل طلبات مواطنين أفغان إليها لإجلائهم من وطنهم، مقرا بأن هذه المسألة معقدة، ولا تجوز مناقشة تفاصيلها ضمن مقابلة إعلامية.

ويأتي ذلك في وقت خصصت فيه روسيا أربع طائرات لإجلاء أكثر من 500 من رعاياها ومواطني أوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان، التي سقطت بالكامل تقريبا في قبضة حركة "طالبان" مؤخرا.

المصدر: "نوفوستي"