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نائب بولندي يحاول إيصال "معونة إنسانية" إلى مهاجرين غير شرعيين على الحدود مع بيلاروس

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نائب بولندي يحاول إيصال
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حاول نائب البولندي التملص من عسكريي بلاده على الحدود مع بيلاروس، وكان حسب وسائل إعلام يريد نقل "طرد بمعونات إنسانية" إلى مهاجرين غير شرعيين.

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وفيما يمنع الجيش البولندي الدخول إلى المنطقة الحدودية المحايدة، أرسلت وزارة الخارجية البولندية مذكرة إلى سلطات ييلاروس، طالبة السماح بمرور قافلة مساعدات إنسانية للمهاجرين.

وردت وزارة الخارجية بيلاروس معترضة بقولها إن الجانب البولندي كان يمكن أن ينقل بهدوء كل شيء مباشرة إلى اللاجئين.

ويوجد الآن في المنطقة المحايدة بين بولندا وبيلاروس عشرات المهاجرين غير الشرعيين. ويدعو مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السلطات البولندية إلى السماح للمهاجرين بالدخول إلى أراضيها وتزويدهم بكل المساعدات الضرورية.

المصدر: سبوتنيك

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