ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية

اعتبر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع "انهيار أفغانستان هو أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية في التاريخ الأمريكي".

وقال ماكونيل: "هذه واحدة من أعظم كوارث السياسة الخارجية في التاريخ الأمريكي. أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أين كنا قبل بضعة أشهر قبل قرار الرئيس المتهور بإجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان. كان لدينا 2500 جندي هناك، كان لدينا الكثير من الأفراد العسكريين الأمريكيين ولم يكن الهمجيون (طالبان) هم المسؤولون عن البلاد".

وأضاف: "قرار الانسحاب كان خطأ فادحا في رأيي. بعد اتخاذ هذا القرار، يجب أن تستنتج أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم حتى تنظيم جنازة.. على الرئيس أن ينسى الموعد النهائي للانسحاب في 31 أغسطس".

ورأى ماكونيل أنه "يجب إرسال عدد كاف من الأفراد والعسكريين الأمريكيين لإنقاذ شعبنا"، مشيرا إلى أن "عدد الجنود الأمريكيين هناك الآن أكثر من قبل أن يتخذ الرئيس قرار المغادرة".

المصدر: Fox News