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تسمم 50 شخصا في الهند بعد تناولهم وجبة "براساد" التقليدية

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تسمم 50 شخصا في الهند بعد تناولهم وجبة
Flickr/ Anish Palekar
أكلات هندية.
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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، عن إصابة أكثر من 50 شخصا في بلدة بولاية أسام جراء التسمم بأكلات "براساد" الطقوسية.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن أحد سكان البلدة نظم أمس الأحد فعالية احتفالية وعزم الضيوف ببراساد مكون من الفواكه والبازلاء الهندية.

وأفادت الشرطة بأن الضيوف الذين تناولوا الأكل الطقوسي اشتكوا بعد مرور وقت وجيز على آلام في البطن وقيء.

ومنذ مساء الأحد تم نقل أكثر من 50 شخصا من البلدة إلى مستشفيات، وحالتهم الآن مستقرة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وصادرت على كل البازلاء الهندية من المحل التجاري الذي اشتراها منه منظم الفعالية.

المصدر: "نوفوستي"

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