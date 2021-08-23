الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس الأركان الإريتري

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات على رئيس الأركان الإريتري فيليبوس ولديوهانيس، على خلفية انتهاكات حقوقية في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية فيليبوس ولديوهانيس على القائمة السوداء، متهمة القوات بارتكاب مذابح واعتداءات جنسية وإطلاق نار عمدا على المدنيين في الشوارع، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: "يظهر إجراء اليوم التزام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة التي أدت إلى تفاقم الصراع الذي أدى إلى معاناة هائلة للإثيوبيين".

وأضافت: " نحث إريتريا على سحب قواتها بشكل فوري ودائم من إثيوبيا، ونحث أطراف النزاع على بدء مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".

المصدر: "رويترز"