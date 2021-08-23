الولايات المتحدة تختبر نظام "القبة الحديدية" الذي اشترته من إسرائيل (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الجيش الأمريكي أجرى بنجاح أول اختبار بالذخيرة الحية لنظام القبة الحديدية للجيش الأمريكي، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة من إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "أكمل الجيش الأمريكي ومنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO) ورافايل بنجاح اختبار إطلاق نار حي لأول بطارية نظام دفاع القبة الحديدية للجيش الأمريكي (IDDS-A)، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة من إسرائيل".

RT

وأوضح أنه "تم إجراء اختبار الأداء والذخيرة الحية في نطاق اختبار White Sands New Mexico (WSMR)، وكانت المرة الأولى التي يعترض فيها الجنود الأمريكيون أهدافا حية تستخدم نظام القبة الحديدية".

يذكر أنه في أغسطس 2019، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية لشراء بطاريتي IDDS-A. تم تسليم البطاريات في عام 2020 وخضعت لعملية اختبار القبول وتدريب المشغلين على مدار الأشهر الماضية.

RT

وقد تم تصميم نظام القبة الحديدية للجيش الأمريكي (IDDS-A) للدفاع عن القوات المدعومة ضد مجموعة من التهديدات بما في ذلك صواريخ كروز وأنظمة الطائرات بدون طيار والصواريخ والمدفعية وتهديدات الهاون.

RT

المصدر: RT