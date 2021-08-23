وزير الدفاع البريطاني: تبقى لنا ساعات وليس أسابيع لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده تأخرت لساعات وليس لأسابيع، في خطتها لإجلاء الأشخاص من كابل، وإن القوات على الأرض بحاجة إلى استغلال كل لحظة تضطر فيها لإخراج الناس من مطار كابل.

وأضاف بن والاس، أنه لا يعتقد أن هناك أي احتمال لبقاء القوات البريطانية في أفغانستان بعد مغادرة الولايات المتحدة، وهو أمر متوقع بحلول 31 من أغسطس الجاري.

وتابع قائلا: "إذا مُدد جدولهم الزمني، حتى بيوم أو يومين ، فسيمنحنا ذلك يوما أو يومين آخرين لإجلاء الأشخاص.. وعلينا التأكد من أننا نستغل كل دقيقة لذلك".

من جانب اخر قالت وسائل إعلام بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال محادثات عاجلة من قبل مجموعة السبع، من أجل اتمام عمليات الإجلاء من مطار كابل.

المصدر: رويترز