ممثل المرشد الإيراني في باكستان: هوية "طالبان" لم تتغير

صرح أبو الفضل بهاء الديني، ممثل المرشد الإیراني الأعلى علي خامنئي في باكستان بأن حركة "طالبان" الأفغانية لم تتغير، ويجب إبداء الحذر في ما يتعلق بها.

وقال ممثل المرشد في حديث لوكالة "جماران" الإيرانية الإخبارية: "لم تتغير ماهية "طالبان" وهويتها، ولا يجوز تطهير سلوكها".

وتابع: "يجب التمسك بالحيطة والحذر في ما يتعلق بـ "طالبان" ورصد ما يجري في أفغانستان عن كثب دون الدخول في أي مواجهة".

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وأضاف: "لا ننسى أن "طالبان" هي كما كانت... قلت لأحد الدبلوماسيين إن "طالبان" وإن تعلم زعماؤها طريقة الحكم ولغة الدبلوماسية، وحتى إذا أدعو للتعايش السلمي مع مختلف الأقوام في هذا البلد، فإن معظم منتسبيها يبقون بعيدين عن التعقل".

وأشار إلى أن "الصين هي أول من اعترف بـ "طالبان" ومن المحتمل أن تتوصل لاتفاق مع الليبراليين والعلمانيين، لكن من المستبعد اتفاقهم مع الدول والحركات الدينية".

المصدر: وكالة "جماران" الإيرانية