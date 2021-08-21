فرنسا.. احتجاجات ضد قيود كورونا واشتباكات في مدينة مونبلييه الجنوبية

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العديد من المدن الفرنسية يوم السبت احتجاجا على القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا، وتحولت المظاهرات بمدينة مونبلييه الجنوبية إلى اشتباكات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الاشتباكات في مونبلييه وقعت بين المحتجين اليمينيين واليساريين المتطرفين، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

Plusieurs blessés à #Montpellier pendant la manifestation des anti pass sanitaire après une violente bagarre entre antifas et militants de la Ligue du Midi pic.twitter.com/VJxrttQ6u3 — France Bleu Hérault (@bleuherault) August 21, 2021

وحسب معطيات السلطات المحلية، التي نقلتها قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، فإن عدد المتظاهرين في مونبلييه بلغ 9.5 ألف شخص.

8500 personnes à Montpellier selon la préfecture, 40000 selon les organisateurs, à vous de juger.

Quoi qu’il en soit, il y avait encore plus de monde que la semaine dernière.

Rien n’est terminé…#manifestation21aout#Manifs21aoutpic.twitter.com/7JIE2v0BfZ — Marcel (@realmarcel1) August 21, 2021

وخرج آلاف المتظاهرين أيضا إلى شوارع باريس ومارسيليا وتولون وليل وغيرها من المدن.

PARIS - Après quelques tensions dans le cortège anti #PassSanitaire, des dizaines de renfort de CRS et gendarmes sont venus en renfort.



Le cortège est désormais largement encadré. #manifestation21aout#Manifs21aoutpic.twitter.com/86A4hdJGAE — Clément Lanot (@ClementLanot) August 21, 2021

وعززت السلطات الإجراءات بوسط العاصمة باريس من خلال نشر وحدات إضافية من الشرطة.

ويحتج المتظاهرون ضد القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية لمنع انتشار فيروس كورونا، وخاصة ضد اعتمادها التصاريح الخاصة لزيارة بعد الأماكن العامة، التي يحصل عليها المطعمون ضد فيروس كورونا فقط.

المصدر: وكالات