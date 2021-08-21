بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان
Reuters SERGEI GUNEYEV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3x4
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في أفغانستان مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام في هذا البلد.
وجاء في بيان الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم السبت، أنهما "أشارا إلى أهمية ضمان الاستقرار والسلام في البلاد والحفاظ على النظام والقانون".
وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أولوية مهام محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات".
واتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بشأن أفغانستان.
وبحث الرئيسان كذلك مسائل التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.
المصدر: RT