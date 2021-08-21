إيطاليا وألمانيا تعلنان إجلاءهما 3 آلاف شخص من كابل

أعلنت إيطاليا وألمانيا، اليوم السبت، أنهما أجلتا إجمالا في الأيام الأخيرة نحو ثلاثة آلاف شخص من العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت في قبضة حركة "طالبان".

وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن قواتها أجلت نحو ألف مواطن أفغاني من كابل خلال الأيام الخمسة الأخيرة، لافتة إلى أن رحلتين على متنها 207 أفغان أقلعتا نحو روما اليوم قادمتين من الكويت التي تستخدمها إيطاليا كمنطلق في عمليات الإجلاء.

ونشرت إيطاليا أكثر من 1.5 ألف عسكري لتشغيل الجسر الجوي بين كابل والكويت، وذلك باستخدام أربع طائرات من طراز "سي-130 جي" وأربعة أخرى من طراز "كي سي 767".

في غضون ذلك، صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور، للصحفيين اليوم أن قوات بلادها أجلت نحو ألفي شخص جوا من مطار كابل، لافتة إلى أن مروحيتين خفيفتين نشرتا في العاصمة الأفغانية الليلة الماضية وعلى استعداد لتنفيذ عمليات الإجلاء من خارج المدينة بالتنسيق مع "شركاء دوليين على الأرض".

المصدر: "أسوشيتد برس" + "رويتر"