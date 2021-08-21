لافروف يبحث مع وزير خارجية باكستان الإسهام في إطلاق الحوار الأفغاني-الأفغاني

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هاتفيا، مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، آخر المستجدات في أفغانستان والجهود الواجب بذلها بغية المساعدة في تسوية النزاع في هذا البلد.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت بين لافروف وقريشي اليوم السبت تركزت على تطورات الوضع في أفغانستان منذ وصول حركة "طالبان" إلى سدة الحكم في البلاد.

وذكرت الخارجية أن الوزيرين "شددا على ضرورة المساعدة، لا سيما ضمن إطار "الترويكا" الموسعة ( روسيا وباكستان والصين والولايات المتحدة)، في إطلاق الحوار الأفغاني-الأفغاني الشامل، بهدف تشكيل حكومة تمثيلية وضمان الاستقرار وسيادة القانون في هذا البلد".

ولفت البيان إلى أن الاتصال تطرق أيضا إلى بعض المسائل الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية-الباكستانية، منها التحضيرات لعقد اجتماع جديد للجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بين الدولتين.

كما تبادل الوزيران آراءهما إزاء أفق تعاون موسكو وإسلام آباد ضمن إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات الدولية.

المصدر: RT