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أفغانستان.. كرزاي وعبد الله يناقشان مع حاكم كابل المعين من قبل "طالبان" ضمان أمن المواطنين

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أفغانستان.. كرزاي وعبد الله يناقشان مع حاكم كابل المعين من قبل
Reuters Rahmat Gul
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عقد الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، اجتماعا مع القائم بأعمال حاكم كابل المعين من قبل حركة "طالبان"، عبد الرحمن منصور.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم السبت عن مكتب عبد الله تأكيده أن المجتمعين بحثوا "الأهمية الأولوية لحماية حياة وممتلكات وكرامة سكان كابل".

وشدد عبد الله على ضرورة أن "يشعر السكان بالأمان والسلامة" كي تعود الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الأفغانية.

بدوره، تعهد حاكم كابل الجديد المعين من قبل "طالبان"، حسب مكتب عبد الله، بأنه لن يدخر جهدا لضمان النظام العام والأمن في المدينة.

المصدر: "طلوع نيوز"

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