أفغانستان.. كرزاي وعبد الله يناقشان مع حاكم كابل المعين من قبل "طالبان" ضمان أمن المواطنين

عقد الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، اجتماعا مع القائم بأعمال حاكم كابل المعين من قبل حركة "طالبان"، عبد الرحمن منصور.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم السبت عن مكتب عبد الله تأكيده أن المجتمعين بحثوا "الأهمية الأولوية لحماية حياة وممتلكات وكرامة سكان كابل".

Abdullah Abdullah, HCNR chairman, and former president Hamid Karzai met with Abdul Rahman Mansour, the acting Taliban governor of Kabul, and they discussed the priority of protecting lives, property and dignity of Kabul citizens, Abdullah's office said. pic.twitter.com/bhYS6IBneE — TOLOnews (@TOLOnews) August 21, 2021

وشدد عبد الله على ضرورة أن "يشعر السكان بالأمان والسلامة" كي تعود الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الأفغانية.

بدوره، تعهد حاكم كابل الجديد المعين من قبل "طالبان"، حسب مكتب عبد الله، بأنه لن يدخر جهدا لضمان النظام العام والأمن في المدينة.

المصدر: "طلوع نيوز"