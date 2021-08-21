وسائل إعلام: "طالبان" تحتجز 150 هنديا قرب مطار كابل

تداولت بعض وسائل الإعلام الأفغانية في الإنترنت اليوم السبت تقارير تتحدث عن احتجاز حركة "طالبان" نحو 150 شخصا، معظمهم هنود، في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل.

ووردت هذه التقارير بعد ساعات معدودة من إجلاء 85 مواطنا هنديا من كابل على متن طائرة من طراز "سي-130 جي".

ونفى المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله واثق، صحة هذه الأنباء، حسب ما نقل عنه مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في كابل، شريف حسن، على حسابه في "تويتر".

Ahmadullah Waseq, a Taliban spokesman, rejected the report. via EtilaatRoz https://t.co/z9fec5mTYB — Sharif Hassan (@MSharif1990) August 21, 2021

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "طالبان" تشديده على أن عناصر الحركة لم يخطفوا أي أجنبي، لكنهم يستجوبون بعضهم قبل خروجهم من البلاد.

غير أن قناة NDTV الهندية أكدت صحة الأنباء عن احتجاز هؤلاء الهنود مؤقتا من قبل "طالبان"، مشيرة إلى أن الحركة كانت قد أخلت سبيلهم وهم يتواجدون الآن داخل المطار.

وأوضحت القناة نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة أن المواطنين الهنود الذين كانوا خارج حرم مطار كابل في انتظار رحلات إجلاء، نقلوا إلى مقر قريب لشرطة طالبان للاستجواب والتحقق من وثائقهم.

وأشارت مصادر مطلعة للقناة إلى أن حكومة الهند تعمل الآن على نقل أكبر عدد ممكن من رعاياها المتواجدين في أفغانستان إلى مطار كابل لضمان أمنهم.

المصدر: وكالات