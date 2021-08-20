لافروف يحدد شروط روسيا للاعتراف بـ"طالبان"

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الشروط التي ستعترف موسكو بموجبها بحركة "طالبان" كسلطة شرعية في أفغانستان.

وقال لافروف للصحفيين، في أعقاب محادثات جرت في موسكو اليوم الجمعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ردا على سؤال بهذا الشأن: "ثمة حقائق على الأرض يعترف بها الجميع. إنه أمر واقع، وكل الأمور الأخرى تتوقف على إذا ما كانت "طالبان" ستتصرف وفقا لتصريحاتها وتعهداتها ووعودها".

وأكد الرئيس بوتين اليوم أن سيطرة "طالبان" على أفغانستان بأكملها تقريبا أمر واقع يجب مراعاته، مشددا على ضرورة تفادي تفكك الدولة الأفغانية.

تجدر الإشارة إلى أن "طالبان" محظورة ومدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"