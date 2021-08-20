إيران.. 28.8 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية: "تم تسجيل 28 الفا و833 إصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس الوبائي في البلاد الى 4 ملايين و616 الفا و516 شخصا".

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كما أعلنت الوزارة عن 555 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية من جراء الاصابة بفيروس كورونا في إيران وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد الى 100 ألف 810 حالات وفاة.

وبلغ عدد المتعافين او من غادروا المستشفيات والمراكز العلاجية 3 ملايين و 868 الفا و196 شخصا.

وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي عن الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.

وتم تصنيف المحافظات والمدن الإیرانیة حسب نسبة الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بثلاثة ألوان هي الأبيض والأصفر والأحمر.

المصدر: إرنا