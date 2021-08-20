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ملك ماليزيا يعين رئيسا جديدا للوزراء

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ملك ماليزيا يعين رئيسا جديدا للوزراء
AP
إسماعيل صبري يعقوب
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أصدر ملك ماليزيا قرارا بتعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء اليوم الجمعة خلفا لمحيي الدين ياسين الذي استقال بعد خسارته الأغلبية في البرلمان.

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وقال الملك عبد الله سلطان أحمد شاه، إنه سيتعين على رئيس الوزراء الجديد مواجهة اقتراع بالثقة في البرلمان بعد تعيينه، مضيفا أن إسماعيل (61 عاما) سيؤدي اليمين كرئيس وزراء ماليزيا التاسع يوم السبت.

وتولى صبري، الذي كان نائبا لمحيي الدين، المنصب بينما تواجه البلاد زيادة في إصابات كوفيد-19 وتعثرا اقتصاديا، وسط تنامي الغضب الشعبي بسبب أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية.

وقال القصر في بيان إن صبري حصل على دعم الأغلبية حيث أيده 114 عضوا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا.

المصدر: رويترز+ أ ب

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