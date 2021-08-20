رئيس وزراء إثيوبيا مخاطبا الأفارقة : تضامنكم معنا جدير بالثناء ونحن بأمس الحاجة إليه

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن امتنانه لعناصر الحرس الإثيوبي والأفارقة الذين يدعمون بلده الذي يمر الآن بتحديات ملموسة.

وكتب أبي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "بودي أن أشكر كل عناصر الحرس الإثيوبي الذين تضافرت جهودهم دفاعا عن هذا البلد الظافر، وأظهروا دعمهم لقوات الدفاع الوطنية في كافة أنحاء بلدنا".

በመላው ሀገራችን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሠራዊት ድጋፋቸውን በተግባር በማሳየት፣ ይህቺን ድል አድራጊ ሀገር ለመጠበቅ በሚደረገው ሀገራዊ ጥረት በአንድነት ለቆሙ የኢትዮጵያ ጠባቂዎች ሁሉ ምስጋናዬ ይድረስ! 1/2 pic.twitter.com/ISBivKZvIs — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 20, 2021

وفي تغريدة أخرى، شكر أبي "جميع الإخوة والأخوات الأفارقة والقادة والأكاديميين الذين يدعمون إثيوبيا في وقت حاجتها".

وتابع مخاطبا الأفارقة: "كما وقفت إثيوبيا إلى جانب الآخرين في مختلف النضالات التاريخية، فإن تضامنكم معنا نحن في أمس الحاجة إليه في الظروف التي نمر بها، وهو جدير بالثناء، وسوف تسود إفريقيا بالوحدة".

For all African brothers and sisters, leaders, academics who are supporting #Ethiopia in its time of need, we salute you! As Ethiopia 🇪🇹 stood beside others in various historical struggles, your solidarity in our utmost time of need is noteworthy. #Africa will prevail in unity! — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 19, 2021

وتشهد إثيوبيا اليوم نزاعا داخليا مسلحا بين حكومة أبي أحمد المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، بالتزامن مع تفاقم علاقاتها مع مصر والسودان على خلفية ملف سد النهضة.

المصدر: RT