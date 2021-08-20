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أفغانيات لـ"طالبان": ادمجونا في حكومتكم!

أخبار العالم

أفغانيات لـ
Reuters Omar Sobhani
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن مجموعة من النساء نظمن تجمعا ووجهن إلى حركة "طالبان" طلبا لمنح المرأة دورا في الحكومة المستقبلية.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" اليوم الجمعة أن النساء المشاركات في التجمع، وهن من الموظفات في الحكومة المنهارة ومنظمات غير حكومية، أعربن عن قلقهن إزاء مستقبل البلاد وكيفية تمثيل المرأة في الحكومة القادمة.

وشددت النساء على أنه لا يجوز أن تتجاهل "طالبان" التقدم الذي أحرزته المرأة ونضالها خلال السنوات الـ20 الماضية.

ونقلت القناة عن الناشطة الحقوقية، فريحة ايثار، قولها: "لا يجوز للناس والحكومة وأي مسؤول سيُكلف بتشكيل الحكومة تجاهل النساء الأفغانيات. لن نتوانى عن حقوقنا في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية".

بدورها، ذكرت الناشطة الحقوقية الأخرى، شكرية مشعل: "عملنا بدأب على مدى 20 عاما، ولن نتراجع. لا نريد حكومة مفروضة علينا، بل يجب أن تستند إلى إرادة المواطنين الأفغان"

وتتزايد المخاوف بشأن وضع المرأة في أفغانستان، رغم تعهد "طالبان" بعد سيطرتها مؤخرا على العاصمة كابل باحترام حقوق النساء "ضمن إطار الشريعة الإسلامية". 

المصدر: "طلوع نيوز"

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