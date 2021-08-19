"شحنوا البيرة والنبيذ وتركوا الناس".. صحيفة ألمانية تنتقد الحكومة لفشلها في إجلاء موظفين أفغان

وجهت صحيفة "بيلد" الألمانية انتقادات حادة لحكومة البلاد بسبب "فشلها في إجلاء موظفي الدعم الأفغان" قبل سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت الصحيفة الأكثر مبيعا في البلاد بأن الجيش الألماني شحن ما يقرب من 65 ألف علبة بيرة و340 زجاجة نبيذ إلى ألمانيا أثناء استكمال انسحاب قواته من أفغانستان في نهاية يونيو، لكن المئات من الموظفين الأفغان وأفراد أسرهم لم يحصلوا على تأشيرة ولم يتم إجلاؤهم على الفور، على الرغم من تقدم "طالبان" في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحليلي أن "أولئك الذين عملوا لسنوات عديدة لفائدة ألمانيا وخاطروا بحياتهم من أجلها قيمتهم على ما يبدو أقل من علب الجعة".

وانتقد كريستوف هوفمان، النائب عن الحزب الديمقراطي الحر المعارض، وزير الخارجية هايكو ماس لارتكابه "أخطاء فادحة وفشله في إعطاء الأولوية لإجلاء الأفغان" الذين عملوا في الوزارات والوكالات الألمانية لسنوات عديدة.

وقال للصحيفة: "إنه لأمر مخز"، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية "فشلت في تقييم الوضع بدقة" في أفغانستان في الشهرين الماضيين.

المصدر: RT