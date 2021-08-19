 
مباشر

واشنطن تكشف عن الدول التي ستستقبل الأفغان الذين يجري إجلاؤهم

أخبار العالم

واشنطن تكشف عن الدول التي ستستقبل الأفغان الذين يجري إجلاؤهم
Reuters KEVIN LAMARQUE
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3ih

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عددا من الدول أكدت استعدادها لاستقبال المواطنين الأفغان الذين تقوم واشنطن بإجلائهم من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "في ما يتعلق بمن قدموا طلبات للحصول على تأشيرات الدخول الخاصة، ولم يصلوا بعد إلى المرحلة المطلوبة، وكذلك الأفغان المهددين الذين لا يشاركون في برنامج التأشيرات الخاصة، تلقينا عددا من المقترحات من مختلف دول العالم".

إقرأ المزيد
تقرير:
تقرير: "طالبان" بدأت بملاحقة المدرجين على قائمتها السوداء وأفراد عائلاتهم!

وأكد أن من بين الدول التي أبدت استعدادها لمساعدة الأفغان كندا وألبانيا وأوغندا وتشيلي والمكسيك، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا استضافة الأفغان في قواعدها العسكرية في قطر والكويت.

وبشأن الأنباء عن ملاحقة "طالبان" للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية، قال برايس إنه اطلع على تلك الأنباء، لكنه ليس بوسعه تأكيد صحتها، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية تأخذ تلك المعلومات على محمل الجد.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا