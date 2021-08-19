واشنطن تكشف عن الدول التي ستستقبل الأفغان الذين يجري إجلاؤهم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عددا من الدول أكدت استعدادها لاستقبال المواطنين الأفغان الذين تقوم واشنطن بإجلائهم من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "في ما يتعلق بمن قدموا طلبات للحصول على تأشيرات الدخول الخاصة، ولم يصلوا بعد إلى المرحلة المطلوبة، وكذلك الأفغان المهددين الذين لا يشاركون في برنامج التأشيرات الخاصة، تلقينا عددا من المقترحات من مختلف دول العالم".

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وأكد أن من بين الدول التي أبدت استعدادها لمساعدة الأفغان كندا وألبانيا وأوغندا وتشيلي والمكسيك، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا استضافة الأفغان في قواعدها العسكرية في قطر والكويت.

وبشأن الأنباء عن ملاحقة "طالبان" للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية، قال برايس إنه اطلع على تلك الأنباء، لكنه ليس بوسعه تأكيد صحتها، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية تأخذ تلك المعلومات على محمل الجد.

المصدر: "تاس"