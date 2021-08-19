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نائبة إيرانية: رئيسي يؤيد استمرار الاتفاق النووي وأساليب التفاوض ستتغير

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نائبة إيرانية: رئيسي يؤيد استمرار الاتفاق النووي وأساليب التفاوض ستتغير
Reuters /FW1F/Carmel Crimmins
العلم الإيراني
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قالت عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني زهرة الهيان إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ستستمر في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلا أنها أكدت أن نموذج المفاوضات سيتغير.

وانتقدت الهيان، في مقابلة مع وكالة "مهر"، المحادثات في عهد حكومة روحاني وقالت إنها دون نتائج، مشيرة إلى أن المحادثات التي ستجريها الحكومة الجديدة لن تكون كسابقتها، إلا أنها لم تقدم تفاصيل أكثر عن النموذج الجديد للمفاوضات النووية.

وتشدد إيران على أن أهدافها النووية سلمية تماما وأنها تطور نوعا جديدا من وقود المفاعلات.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها العميق بشأن تقرير ذكر أن إيران سرعت معدل تخصيب اليورانيوم لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، منوهة بأن هذا يشكل انتهاكا خطيرا لتعهداتها.

المصدر: وكالات

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