 
مباشر

الولايات المتحدة.. نشر صورة صاحب "الشاحنة المفخخة" بمحيط الكونغرس

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. نشر صورة صاحب
Reuters SAV
الشرطة الأمريكية بالقرب من الكونغرس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3gx

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة رجل في شاحنة متوقفة خارج مكتبة الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الرجل الذي قام ببث مباشر على الإنترنت ادعى وجود عبوة ناسفة في شاحنته، كما ألقى أوراقا نقدية في الشارع.

الولايات المتحدة.. نشر صورة صاحب رجل يدعي أن شاحنته مفخخة بالقرب من الكونغرس

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من اليوم أنه يراقب من كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا