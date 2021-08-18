بوركينا فاسو.. مقتل 44 شخصا على أيدي مسلحين

ذكرت وسائل الإعلام أن مسلحين شنوا هجوما اليوم الأربعاء في شمال بوركينا فاسو وقتلوا 30 مدنيا و14 جنديا.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات منذ 2015 من قبل جماعات بينها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيمي "القاعدة و"داعش" الإرهابيين في الصحراء.

وتتركز الهجمات والكمائن في الشمال والشرق بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر اللتين تشهدان أيضا هجمات مشابهة.

وقتل أكثر من 1500 شخص في بوركينا فاسو وفر أكثر من 1.3 مليون من منازلهم في بلد يقطنه حوالى 20 مليون نسمة.

وشكلت الحكومة في ديسمبر 2019 قوة "المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن" لدعم القوات المسلحة، حيث يتلقى المتطوعون تدريبا عسكريا لمدة 14 يوما، ويؤدون مهامّ منها المراقبة وجمع المعلومات.

المصدر: "رويترز" + RT