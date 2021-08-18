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أردوغان يعقد اجتماعا نادرا مع مسؤول إماراتي بارز

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أردوغان يعقد اجتماعا نادرا مع مسؤول إماراتي بارز
RT
الرئيس التركي يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد
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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الرئيس التركي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المصدر: وام

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