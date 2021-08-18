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إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا اليومية وانخفاض عدد الإصابات

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إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا اليومية وانخفاض عدد الإصابات
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن البلاد سجلت 69 وفاة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقابل 54 الثلاثاء، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 5273 إلى 7162 حالة.

بالمجمل، سجلت إيطاليا 128579 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم. وأبلغت البلاد عن 4.46 مليون حالة إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19 - باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة - 3559 يوم الأربعاء، ارتفاعا من 3472 في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة الأربعاء إلى 442 من 423 في السابق.

المصدر: رويترز

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