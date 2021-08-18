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برلين تكشف عن برنامج زيارة ميركل إلى موسكو

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برلين تكشف عن برنامج زيارة ميركل إلى موسكو
Reuters Kay Nietfeld/Pool via Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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كشفت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عن محاور برنامج زيارة المستشارة أنغيلا ميركل إلى موسكو يوم 20 أغسطس.

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وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة إن برنامج زيارة ميركل إلى موسكو يضم محادثاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول قرب أسوار الكرملين.

وذكر زايبرت أن ميركل ستبحث مع بوتين الأجندة الدولية بما في ذلك التطورات في أفغانستان وبيلاروس والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن المستشارة ستغادر موسكو باتجاه كييف لتكريم ذكرى ضحايا الحرب وإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال.

والأسبوع الماضي كشفت الرئاسة الروسية أن بوتين سيبحث مع ميركل - قبل أسابيع من تركها منصبها - "واقع التعاون الثنائي في مختلف المجالات وأفق تطويره، بالإضافة إلى استعراض طيف من المسائل الدولية والإقليمية الملحة". 

المصدر: "نوفوستي"

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