بسبب 35 مهاجرا عراقيا.. 12 من حرس الحدود البيلاروسي يجتازون حدود ليتوانيا

ذكر حرس الحدود في ليتوانيا أن 12 فردا من حرس الحدود البيلاروس ببزات خاصة، دخلوا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني اليوم لملاحقة 35 مهاجرا عراقيا.

وقال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود روكاس بوكينسكاس إن "الضباط الـ12 دخلوا أراضي ليتوانيا أثناء دفع مجموعة من 35 مهاجرا عراقيا"، وأنهم "غادروا المنطقة بعد عدة دقائق بعد أن أبلغهم حرس الحدود الليتوانيون مرارا بأنهم انتهكوا الحدود".

وقالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن ليتوانيا ستزيد من دورياتها على الحدود ردا على ذلك.

المصدر: "رويترز"