جنرال أمريكي: عمليات الإجلاء من أفغانستان ستزداد سرعة

أكد الجنرال ويليام هانك تايلور أن عمليات الإجلاء التي تجريها القوات الأمريكية في أفغانستان ستزداد سرعة، وتوقع إجلاء ما بين 5 و9 آلاف شخص يوميا.

وفي إيجاز إخباري في البنتاغون، أشار تايلور إلى أن "العمليات الجوية تواصلت طوال الليل في أفغانستان ووصلت تسع طائرات C-17، ونقلت معدات وحوالي 1000 جندي إلى هناك، كما غادرت سبع طائرات C-17 وعلى متنها من 700-800 راكب، بينهم 165 مواطنا أمريكيا".

MG Taylor: As that part of the force flow concludes, the speed of evacuation flights will pick up. We’re looking at one aircraft per hour into and out of HKIA. We predict that our best effort could look like 5,000-9,000 passengers departing per day. pic.twitter.com/zoenJd1yFz — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 17, 2021

وقال: "يوم أمس بدأ بتواجد 2500 عسكري أمريكي في أفغانستان، وبحلول نهاية اليوم سيكون هناك أكثر من 4000 جندي على الأرض في كابل"، مؤكدا أن "مطار حامد كرزاي الدولي لا يزال آمنا ومفتوحا لعمليات الطيران العسكرية".

وشدد تايلور على أن "المهمة الحالية هي تسهيل عملية الإجلاء الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفراد والأفغان المعرضين للخطر لإخراجهم من أفغانستان بأسرع ما يمكن وبأمان. هذه المهمة لم تتغير".

MG Taylor: I want to reinforce that we are focused on the present mission: to facilitate the safe evacuation of US Citizens, SIVs and Afghans at risk, to get these personnel out of Afghanistan as quickly and safely as possible. That mission has not changed. pic.twitter.com/VNZXoAJgfs — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 17, 2021

المصدر: RT