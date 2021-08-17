النيجر.. مقتل 37 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين قرب الحدود مع مالي

أفادت مصادر محلية في غرب النيجر، بأن 37 مدنيا على الأقل بينهم أطفال ونساء قتلوا في هجوم يشتبه في أن مسلحين شنوه في منطقة تيلابيري القريبة من مالي.

وقال مسؤول محلي: "وقع الهجوم في داري-داي الاثنين، ونفذه رجال مسلحون كانوا على دراجات نارية، قاموا بإطلاق النار على أشخاص كانوا يزرعون الأرض".

وأضاف: "الحصيلة مرتفعة مع 37 قتيلا بينهم أربع نساء و13 قاصرا".

وشهدت قرية "داري-داي"، التي تبعد 40 كيلومترا شرقي بلدة بانيبانغو هجمات سابقة، ففي مارس الماضي، شن مسلحون هجمات عدة على سيارات عائدة من السوق الأسبوعية في بانيبنغو، وبالمثل قتلوا سكانا وأحرقوا سيارات ومخازن الحبوب، وبلغت حصيلة هذه الهجمات 66 قتيلا.

وكثف المسلحون الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في منطقة بانيبانغو منذ بداية العام الجاري، وهي منطقة غير ساحلية في شمال شرق منطقة تيلابيري، وتقع داخل ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث شهدت هجمات دامية لجماعات إرهابية مرتبطة "بالقاعدة" و"داعش".

المصدر: "أ ف ب"