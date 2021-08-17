زعيم المعارضة التركية يطالب بسحب الجنود الأتراك فورا من أفغانستان

حث كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على "سحب الجنود الأتراك فورا من أفغانستان".

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وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، علق كمال كيليتشدار أوغلو على سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، ووجود الجيش التركي في مطار حامد كرزاي، وقال: "لن نضحي بالجنود الأتراك في المكان الذي يهرب منه الجميع".

وتابع: "الوعود الشخصية التي يتم تقديمها على الطاولات غير الرسمية لا قيمة لها..أنا أدعو السلطة، على الفور لسحب جنودنا من أفغانستان..الجنود الأتراك يخدمون مصالح شعبنا فقط!".

كما تطرق كيليتشدار أوغلو إلى ملف هجرة الأفغان إلى تركيا، وأوضح قائلا: "نحن ندخل حقبة جديدة..بالنظر إلى مخاطر الهجرة، سيحاول الغرب الجلوس مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان..حتى أنه سيصلي بغزارة من أجل فوز أردوغان في الانتخابات"، مؤكدا أن "حزبه سيتصدى لذلك، وأن تفاوض تركيا مع المجتمع الدولي في هذه المسألة يجب أن يتم بعد الموافقة العامة من الجميع"، داعيا إلى إجراء انتخابات لتحديد كل شيء.

وبحسب صحيفة "زمان"، استقبلت تركيا خلال الأيام الماضية "الآلاف من اللاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان".

المصدر: "زمان"