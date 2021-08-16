المكسيك تسجل 7 آلاف إصابة و272 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين تسجيل 7172 إصابة و272 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و108 آلاف و438 حالة، وعدد الوفيات 248 ألفا و652 حالة.

ويأتي ذلك بعد تسجيل المكسيك الأسبوع الماضي حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغتت نحو 25 ألف إصابة.

وقبل ذلك، تجاوزت المكسيك يوم الأربعاء 11 أغسطس عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.

المصدر: رويترز