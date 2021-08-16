بلينكن يبحث مع نظيره الصيني وانغ يي الوضع في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي بحثا الوضع في أفغانستان.

وجاء في بيان الوزارة، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية وزير الخارجية وانغ يي حول الأحداث في أفغانستان وتطوراتها".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني في أفغانستان والجهود ذات الصلة لضمان سلامة مواطني البلدين هناك.

وفي وقت سابق بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره أنتوني بلينكن الوضع في أفغانستان بمبادرة من الجانب الأمريكي.

يأتي ذلك على خلفية سيطرة حركة طالبان الأحد على أفغانستان بشكل شبه كامل، في وقت تسعى البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار كابل.

المصدر: RT