تركيا تجلي 324 شخصا من أفغانستان مع احتدام الاضطرابات هناك

ذكرت قناة "تي.آر.تي خبر" أن تركيا أجلت الاثنين 324 شخصا من كابل على متن طائرة للخطوط التركية بعد أن بسطت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة الأفغانية.

وقال ركاب الطائرة للصحفيين عقب وصولهم إلى اسطنبول، إنهم "انتظروا 3 ساعات في الطائرة بينما كانت القوات تخلي المدرج من المدنيين"، وأضافوا أن "بعضهم قضى الليل في المطار".

واحتشد ألوف المدنيين الساعين للفرار من أفغانستان بمطار كابل، مما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء في حين تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات متزايدة في الداخل بسبب انسحابها.

المصدر: "رويترز"