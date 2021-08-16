"كل ما يعجبك والبس ما يعجب "طالبان".. مغردون يعلقون على ارتداء مراسلة "سي إن إن" في كابل الحجاب

ظهرت مراسلة قناة "سي إن إن" كلاريسا وورد يوم الاثنين بالحجاب أثناء تغطيتها الإعلامية للوضع في محيط السفارة الأمريكية في كابل بعد سيطرة "طالبان" على المدينة.

وعلقت وورد بأن مسلحي "طالبان" قاموا بالسيطرة على البلاد وعلى العاصمة الأفغانية التي تضم حوالي 6 ملايين شخص في ظرف ساعات فقط، هم يحتفلون بنصرهم في شوارع كابل.

وقالت: "مشهد لم أكن صراحة أتوقع أنني سأراه أبدا، عدد من مسلحي ومقاتلي "طالبان" مباشرة أمام السفارة الأمريكية".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمراسلة شبكة "سي إن إن" في أفغانستان بالحجاب، حيث تضاربت التعليقات.

فكتب المدون طه صبحي: "على قد مهو فعل حسن بس بدافع الخوف وده مش شرع الله ولا الإسلام.. الإسلام والحجاب اقناع وما يقتنع بيه القلب والعقل.. والإسلام بريء من أي أفعال إرهاب أو خوف واجبار".

On the streets of Kabul today- feel we are witnessing history pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021

وكتبت جيجي فارس: "المهم تكون لبساه عن اقتناع مش خوف وكده"، بينما علق إبراهيم بسيوني: "اتحجبت عشان طالبان بس، أمال لو الفصل كله بقي هتلبس النقاب".

وقال المغرد حامد حسن: "كل اللي يعجبك وألبس اللي يعجب طالبان".

كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب طالبان"

هكذا يسخرة من حركه طالبان عندما ظهرت هذة المذيعه .يارب تبقى كل مذيعات العالم كله كدة .تحيا #طالبانpic.twitter.com/VhtXzARWtl — 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) August 16, 2021

وحاورت كلاريسا أحد المسلحين الذي قال في حواره، "كل شيء تحت السيطرة، وعلى الأمريكان أن يغادروا لقد قضوا الكثير من الوقت في أفغانستان، فقدوا الكثير من الناس والكثير من الأموال".

وسيطرت الحركة يوم الأحد على القصر الرئاسي في كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني، وقالت الحركة إنها لن تتعرض بأي أذى لجميع منتسبي الحكومة وأفراد الأمن والعسكريين.

CNN's @clarissaward reports on what Afghanistan looks like as the Taliban take over.https://t.co/pJuaHC3iBCpic.twitter.com/zx9shFE8Lj — New Day (@NewDay) August 16, 2021

Besieged on a 'Taliban-made island,' Kandahar's residents see no way out as militants advance ever closer



CNN’s @clarissaward reports from Afghanistan. https://t.co/Cgol2b6k84pic.twitter.com/ZumgdXNBpt — Anderson Cooper 360° (@AC360) August 7, 2021

المصدر: وكالات + وسائل التواصل الاجتماعي