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فرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد

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فرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد
Reuters
فرار أكثر من 10 آلف كاميروني إلى تشاد
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قال غايانغ سواري حاكم مقاطعة شاري باغيرمي في تشاد يوم الاثنين إن حوالي 11 ألف شخص فروا من الاشتباكات بين الرعاة والصيادين في شمال الكاميرون إلى تشاد.

وأضاف غايانغ سواري أنهم وصلوا إلى تشاد في نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة "أ ف ب" إن ما لا يقل عن 10 آلاف كاميروني فروا منذ يوم الأربعاء من أقصى شمال البلاد، التي تشهد عنفا طائفيا، ولجأوا إلى تشاد المجاورة.

ومنذ يوم الثلاثاء، خلفت الاشتباكات بين الصيادين والرعاة في أقصى شمال الكاميرون في منطقة لوغوني بيرني بالقرب من الحدود مع تشاد، ما لا يقل عن 12 قتيلا و48 جريحا، وفقا لتقرير نشرته السلطات الكاميرونية الخميس، ومنذ ذلك الحين استمر العنف دون أن تقدم السلطات أي تقييم.

وصرحت نائبة ممثل المفوضية في تشاد إيريس بلوم لوكالة "فرانس برس" بأن "هؤلاء النازحين يشكلون 85٪ من النساء والأطفال".

وقالت بلوم: "الاحتياجات الملحة هي الخدمات الصحية والمأوى والغذاء"، وتعتقد أن "هذه الضيافة السخية تؤثر بشدة على السكان المضيفين".

تعتبر الاشتباكات الدموية بين المجتمعات نادرة نسبيا في الكاميرون، ولكنها متكررة في البلدان المجاورة، لا سيما في تشاد.

المصدر: وكالات

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