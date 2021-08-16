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CNN: أنباء عن إصابة جندي أمريكي في مطار كابل

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CNN: أنباء عن إصابة جندي أمريكي في مطار كابل
Reuters
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ذكرت قناة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش تلقى تقريرا يفيد بأن أحد عناصره أصيب بطلقة نارية في مطار كابل اليوم الاثنين بظروف لم تتضح بعد.

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صحيفة: القوات الأمريكية قتلت مسلحين بمطار كابل
صحيفة: القوات الأمريكية قتلت مسلحين بمطار كابل

يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول عسكري أن القوات الأمريكية قتلت في حادث منفصل رجلين مسلحين أطلقت النار عليهما في مطار كابل الدولي.

وأكد مسؤول أمريكي لـCNN أن الرحلات الجوية العسكرية استؤنفت في مطار كابل في الوقت الحالي بعدما تم تعليقها في وقت سابق اليوم بسبب دخول حشود من الأفغان إلى مدرج المطار.

المصدر: CNN

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