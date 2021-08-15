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"سي. أن. أن.": الجيش الأمريكي لم يتدخل في القتال الذي دار قرب مطار كابل

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Reuters
مطار كابل الدولي - أرشيف
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نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول قوله أن "الجيش الأمريكي لم يتدخل في الحوادث الأمنية في مطار العاصمة الأفغانية كابل أو بالقرب منه، ولم يهاجمه أحد".

وحسب الشبكة فإن "القوات التركية ما زالت في المطار وتشارك في الجهود الأمنية"، مشيرة إلى أن "الجيش الأمريكي سيكون قادرا على نقل حوالي 5 آلاف شخص يوميا من مطار كابل الدولي".

وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فإن "رحلات الطائرات المدنية والعسكرية مستمرة على الرغم من وجود تأخير وتوقف مؤقت في رحلات الطيران المدني".

وذكرت قناة "سي بي إس نيوز" أن إطلاق النار في منطقة المطار أدى في بعض الأحيان إلى تعليق الرحلات الجوية".

المصدر: "نوفوستي"

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