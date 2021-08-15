المجلس الأوروبي: من الضروري استخلاص الدروس مما حدث في أفغانستان

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه من الضروري استخلاص الدروس مما حدث في أفغانستان.

وأضاف شارل ميشيل أنه على اتصال وثيق بمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بخصوص تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وشدد على أولوية الأمن الذي يحظى به مواطنو وموظفو الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم.

In close contact with @JosepBorrellF and following developments in #Afghanistan.



Security of EU citizens, staff and their families is priority in short term. Equally clear that many lessons will need to be drawn. — Charles Michel (@eucopresident) August 15, 2021

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي مارجريتيس شيناس، قد قال إن الأزمة التي تعانيها أفغانستان تظهر الحاجة إلى إصلاح سريع لقواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شيناس اليوم الأحد على موقع "تويتر": "إذا كان هناك شيء واحد أظهره الوضع في أفغانستان، فهو أن الوقت ينفد أمام تبني الإصلاح الكامل لقواعد الهجرة واللجوء في أوروبا التي نحتاجها".

وتشعر العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا عامي 2015 و2016 عندما أدى وصول أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط إلى إنهاك أنظمة الأمن والرعاية الاجتماعية وزيادة شعبية الجماعات اليمينية المتطرفة.

المصدر: وكالات