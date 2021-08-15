وسائل الإعلام: طالبان تبسط سيطرتها على جميع مناطق كابل

أكدت قناة "أريانا" نيوز التلفزيونية نقلا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابل.

وقال مجاهد إن "الوضع في كابل تحت السيطرة"، وأن "الدوريات الليلية ستبدأ قريبا".

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

أفادت وسائل إعلام بأن "طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان".

وأكدت الحركة في وقت لاحق أن "مقاتليها دخلوا كابل وسيطروا على القصر الرئاسي".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات