"رويترز": "طالبان" ترفض تشكيل حكومة انتقالية وتتوقع تسليمها الحكم بالكامل

أفادت وكالة "رويترز" بأن حركة "طالبان" التي وصلت قواتها إلى العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأحد، رفضت تشكيل أي حكومة انتقالية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في "طالبان" قولهما إنه "لن يكون هناك أي حكومة انتقالية" في أفغانستان وأن الحركة تتوقع تسليمها الحكم بالكامل.

وجاء ذلك في وقت غادر فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر مقرب من "طالبان" تأكيده تشكيل مجلس جديد لإدارة البلاد.

ويضم المجلس الرئيس السابق حاكم كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله.

ومن المتوقع أن يسلم هذا المجلس السلطة لـ"طالبان" في وقت لاحق.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"