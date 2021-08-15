وكالة: مجلس جديد يتولى إدارة أفغانستان ويسلم السلطة لاحقا إلى "طالبان"

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن مجلسا انتقاليا جديدا تولى إدارة أفغانستان، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد على خلفية دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى مشارف العاصمة كابل.

ونقلت "نوفوستي" اليوم الأحد عن مصدر مقرب من "طالبان" قوله إن المجلس الجديد يضم الرئيس السابق حاكم كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله.

وذكر مصدر الوكالة أن المجلس الجديد سيسلم السلطة إلى "طالبان" لاحقا.

وكانت "نوفوستي" قد نقلت عن مصدر في القصر الرئاسي الأفغاني قوله إن "طالبان"، خلال مباحثات جرت اليوم، أعلنت أنها ترفض تسلم الحكم من غني وإن الطرفين بحثا خيارات أخرى تقضي بتسليم الحكم إلى الحركة من زعماء سياسيين آخرين.

المصدر: "نوفوستي"