مسؤولون وسياسيون بينهم رئيس مجلس النواب الأفغاني يغادرون كابل

قال مصدر في مطار كابل، لمراسل "نوفوستي"، إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين الأفغان، ومن بينهم رئيس مجلس النواب، غادروا العاصمة، إلى إسلام آباد عن طريق الجو.

وأضاف المصدر، إن رئيس مجلس النواب الأفغاني الجنرال مير رحمن رحماني، توجه مع مجموعة من السياسيين والمسؤولين إلى باكستان على متن طائرة باكستانية.

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وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة بشكل حاد، وترافق ذلك مع سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد بما في ذلك المدن الكبرى وعلى مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

وقال المسلحون في وقت لاحق، إنهم يجرون محادثات مع الحكومة بشأن إمكانية دخول كابل سلميا، وإن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن كابل حتى نهاية العملية الانتقالية. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الرئيس أشرف غني ينوي الاستقالة من منصبه.

المصدر: نوفوستي